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متى تقل الإصابة بأدوار البرد والإنفلونزا؟.. رئيس قسم الصدرية بطب قصر العيني يجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قال الدكتور يسري عقل أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، إننا نواجه موجة عالية من الإنفلونزا، وأنه في غضون 3 أسابيع ستقل الإصابة بهذا المرض.

وأضاف عقل خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أنها ليست موجة خطر وستنحسر.

ونا.

وتابع: نحن نعيش موجات طبيعية للأنفلونزا ولا داعي للرعب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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