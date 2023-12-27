أفادت قناة "المنار"، عن استهداف أهداف عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا عبر المسيّرات الإنقضاضية والصواريخ. ولفتت إلى وجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة شبعا ومنطقة الخريبة في أطراف راشيا الفخار وحلتا.

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": مسيّرات انقضاضية وصواريخ تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية واعتداء يطال أطراف شبعا وراشيا الفخار وحلتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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