توقيف مواطن أقدم على إحراق شجرة الميلاد في منطقة الزاهرية- طرابلس

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (و.ب.) لإقدامه على إحراق شجرة الميلاد في منطقة الزاهرية- طرابلس بتاريخ 24 /12 /2023 بواسطة قنبلة مولوتوف. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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