مسيرة اسرائيلية أغارت على المنطقة بين الضهيرة وطير حرفا وقصف مدفعي استهدف اطراف الجبين ويارين

افادت الوكالة "الوطنية للاعلام بأن "مسيرة اسرائيلية نفذت غارة إستهدفت المنطقة الواقعة ما بين الضهيرة وطيرحرفا". وسجل قصف مدفعي اسرائيلي استهدف اطراف بلدات الجبين و طيرحرفا ويارين.

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