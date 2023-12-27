أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي "تشكيل لجنة برئاسته، على أن تعقد اجتماعاً يوم غد عند الساعة العاشرة والنصف في مكتبه في بيروت، مع إعطائها مهلة لإنجاز مهمتها حتى 8 كانون الثاني، لتقدّم مقترحاتها بشأن القانون الذي صدر أخيراً بشأن الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة، على أن تتقرر عندها الخطوة التالية التي سيتفق عليها مختلف أركان العائلة التربوية".
واوضح في تصريح بعد اجتماع عُقد في بكركي، اننا "تبادلنا الرأي حول القانون لأنّه كان سبباً لإعلان الإضراب وقد عرض كلّ ممثل من أفراد الهيئة التعليمية وجهة نظره فتبيّن أن هناك نقصاً فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي أعلن بعد لقائه الراعي تشكيل لجنة لتقدّم مقترحاتها بشأن الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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