"حزب الله" أعلن استهداف موقع حد البستان وخيمة ‏لقوّة إسرائيلية جنوب موقع الضهيرة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الأربعاء 27-12-2023، خيمة ‏لقوة خاصة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة، وحقّقوا فيها ‏إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي بيان آخر، أكّد أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الأربعاء 27-12-2023، موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة".