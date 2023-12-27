أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الأربعاء 27-12-2023، خيمة لقوة خاصة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".
وفي بيان آخر، أكّد أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الأربعاء 27-12-2023، موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن استهداف موقع حد البستان وخيمة لقوّة إسرائيلية جنوب موقع الضهيرة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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