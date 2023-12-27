أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إصابة 44 عسكريًا إسرائيليًا في معارك قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مؤكدًا بذلك إصابة 898 عسكريًا منذ بداية المعركة البرية في قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: إصابة 898 عسكريًا إسرائيليًا منذ بداية المعركة البرية في غزة بينهم 44 خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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