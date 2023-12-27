انت الان تتابع خبر العثور على رسالة قرب موقع تفجير السفارة الإسرائيلية بالهند (فيديو) والان مع التفاصيل

وتتحدث الرسالة المكتوبة باللغة الإنجليزية، والصادرة عن تنظيم مجهول يطلق على نفسه اسم Sir Allah Resistance، عن حرب تل أبيب المدمرة في غزة وتشير إلى "الانتقام".

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب تلفزيون "إنديا تودي"، عثر بالقرب من موقع الانفجار على رسالة مطبوعة موجهة لسفير تل أبيب وملفوفة بعلم الكيان الإسرائيلي..

وقالت مصادر "إنديا تودي" إن الجهود جارية لتتبع تحركات المشتبه بهما والقبض عليهما.

وتقوم شرطة نيودلهي بتحليل لقطات من الكاميرات القريبة للكشف عن المتورطين المحتملين.

وكانت تل أبيب أعلنت، أمس الثلاثاء، وقوع انفجار قرب سفارة الكيان الإسرائيلي في نيودلهي، مؤكدة عدم وجود إصابات بين الموظفين.

وقال الكيان الإسرائيلي إنه يتعاون مع نظيرتها الهندية للتحقيق في سبب الانفجار.