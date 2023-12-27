انت الان تتابع خبر اليوم.. الحكم في دعوى الفنان عادل إمام ضد "الضرائب" المصرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي هذه الجلسة، إثر تقديم عادل إمام دعوى ضد مصلحة الضرائب احتجاجًا على تقدير قيمة الضرائب المفروضة عليه بمبلغ يصل إلى 6.4 مليون جنيه، لتحجز بعدها المحكمة الدعوى الخاصة به ضد مصلحة الضرائب للحكم.تفاصيل أزمة عادل إمام مع مصلحة الضرائبأوضح محامي الزعيم عادل إمام، في تصريحات إعلامية، أن الفنان شارك في تصوير مسلسل عفاريت عدلي علام، داخل المنطقة الحرة في مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي يعفى بموجب القانون من دفع ضريبة القيمة المضافة، كما شارك أيضًا في مسلسلي عوالم خفية، وفلانتينو عام 2019، اللذين جرى تنفيذهما داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة، وبالتالي لا يخضعان لضريبة القيمة المضافة أيضًا.

وأشار إلى أن الدعوى تعتبر أن الأعمال الفنية التي تنتج داخل مدينة الإنتاج الإعلامي معفاة من ضريبة القيمة المضافة وأن لجنة الطعن لم تتأكد من ذلك بشكل صحيح، حيث اكتفت بالفحص المكتبي دون الانتقال للتحقق من مطابقة الأعمال للضوابط القانونية.