انت الان تتابع خبر العراق وإيران يتفقان على تشكيل لجنة لتطوير الحقول النفطية المشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة النفط في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "ذلك جاء خلال عقد الاجتماع المشترك بين وزارتي النفط في العراق وايران ، كما أكد وزير النفط حيان عبد الغني حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية إيران الاسلامية في مجال النفط والطاقة والعمل على توسيع وتطوير فرص وأفاق التعاون الثنائي بين البلدين الجارين" .ونقلت الوزارة عن عبد الغني قوله، إن "الاجتماع أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الجارين، والدور المؤثر لكل من العراق وايران في منظمة اوبك وفي الاسواق العالمية باعتبارهما تقفان في مقدمة الدول المنتجة للنفط والغاز" .

وأشار وزير النفط الى "الاتفاق مع نظيره وزير الايراني جواد أوجي على تشكيل لجان متخصصة لتعزيز وتوسيع فرص التعاون المشترك .. ومنها لجنة لتطوير الحقول الحدودية المشتركة بين الجانبين، وفق السياقات والاعراف الدولية التي تضمن حقوق كل طرف، ولجنة التعاون المشترك في مجال استثمار وتجميع الغاز والصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة".

وتابع الوزير، "اتفقنا على تشكيل لجنة تأهيل وتطوير المصافي، ولجنة التدريب والتطوير المشترك، الى جانب العمل والتعاون في مجالات تسويق النفط ، والحفر ، توريد الانابيب والمواد الاحتياطية ، والاستكشافات النفطية ، وغيرها" .

ولفت الى ان "الاجتماع المشترك تضمن ايضاً التوقيع على مذكرة للتعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير وقعها وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير مع نظيره الإيراني" .

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني قد وصل الى ايران امس الثلاثاء في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من المسؤولين في الحكومة ووزارة النفط الإيرانية .

