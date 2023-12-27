شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 6 أشخاص بسبب الفيضانات في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي ستة أشخاص وفقد آخر جراء فيضانات ضربت جنوب تايلاند تضرر منها عشرات آلاف الأشخاص الذين اضطر بعضهم لمغادرة منازلهم، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الأربعاء.

وأدى تساقط الأمطار الكثيفة لأيام عدة إلى فيضانات وصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار تقريبًا في بعض الأماكن.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات لشوارع تغمرها المياه الموحلة ومواطنين لجؤوا إلى الأسطح.

وبدأت الفيضانات في 22 ديسمبر الجاري، حيث طالت أكثر من 70 ألف منزل في محافظات ساتون وسونغخلا وباتاني ويالا وناراثيوات.