برج إيفل يغلق أبوابه أمام زائريه لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أُغلق "برج إيفل" المعلم الأكثر شهرة وجذبا في العاصمة الفرنسية باريس، أبوابه أمام الزوار والسائحين، "بسبب إضراب بعض العاملين به" حسبما أفادت الشركة التي تدير أعمال البرج.

وقالت الشركة على موقعها الالكتروني إن برج إيفل مغلق "نظرا لدخول بعض العاملين في إضراب" بينما لاتزال ساحة البرج مفتوحة للجمهور.

ويأتي إغلاق المعلم الأكثر شهرة في باريس تزامنا مع عطلة أعياد الميلاد ونهاية العام والمعروفة بوجود عدد كبير من السائحين الذين يرغبون في زيارة برج إيفل الشهير.

كما لم يتم اختيار تاريخ هذا الاضراب بشكل عشوائي، حيث يأتي تزامنا مع الذكرى المئوية لوفاة مصمم البرج المهندس جوستاف إيفل. لكن نقابة "الاتحاد العام للعمل" أكدت في بيان أن بعض العاملين قرروا الدخول في هذا الإضراب الذي يستمر يوما واحدا للتنديد بالإدارة الحالية التي تدير أعمال البرج.

ومن المقرر أن يقام حفل موسيقي بالصوت والضوء مساء اليوم لتكريمه.

كما أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمهندس الشهير في رسالة نُشرت على منصة "إكس" قائلا: "100 عام على وفاة جوستاف إيفل إلا أن إرثه لا يزال حيا"، مشيرا إلى مرصد نيس الفلكي وتمثال الحرية بالإضافة إلى المحطات والمعارض والجسور والمنارات التي شيدها.