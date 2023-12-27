شكرا لقرائتكم خبر عن شكر لمحافظ القاهرة لحل أزمة سوق العبور .. ومحلية النواب: نفرز القيادات ولا نجامل أحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب شريف الورداني، عضو مجلس النواب، الشكر لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال والقيادات التفيذية بالمحافظة، لسرعه الاستجابة لطلب الإحاطة المقدم منه بشأن الموافقة على تجديد حق الانتفاع لمحلات سوق العبور المتعاقد عليها منذ ثلاثين عاماً بزيادة 10% فقط حيث قامت لجنة من محافظة القاهرة وسوق العبور بتقدير حق الانتفاع بزيادة تصل إلى 1000% مما أدى إلى تعثر ثلث تجار المحلات بواقع 36 محلا من أصل 54 محلا، فضلاً عن إلغاء جلسة المزاد المنعقدة لبيع حق الانتفاع للمحلات نتيجة عزوف التجار عن المشاركة بها .

وقال "الوردانى" في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد السيد الحسيني، وكيل اللجنة: "كل نواب القاهرة تحبه، شهادة لله من أكثر المسؤولين في الحكومة تجاوبا مع النواب وطلبات الناس، محافظ العاصمة غير محافظ اي مكان تاني".

وعلق وكيل لجنة الإدارة المحلية، محمد الحسيني ضاحكا "كده تحيز لمحافظ القاهرة"، مستطردا : "نثبت ده في المضبطة للتاريخ والجغرافيا".

وأضاف السيد محمد الحسينى: "في الآخر يبقى الأثر"، وتابع "نفرز القيادات صوت وصورة لا نجامل أحدا في مصر، الذي يتعامل بتقدير واحترام على دماغنا".

واستطرد: "قاعدين في ظل أسرة وعلاقة رشيدة بين السلطة التنفيذية والتشريعية" وأكد أهمية التعاون بين السلطتين خاصة في غياب المجالس المحلية.

وشارك عضو مجلس النواب عن المرج، أحمد علي في توجيه الشكر لمحافظ القاهرة وسرعة حل المشكلات التي يطرحها النواب على المحافظة، فيما طالب بتخصيص شهر عقاري في حي المرج