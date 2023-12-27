شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة للنواب: مشروع لتنفيذ 7 محاور طرق جديدة بمنطقة المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن هناك مشروع لتنفيذ 7 محاور طرق جديدة بمنطقة المرج منها محور مؤسسة الزكاة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد السيد الحسيني عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بحي المرج بمحافظة القاهرة في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من نائبي المرج أحمد علي ومحمد رضا البنا، وذلك بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وعدد من قيادات المحافظة.

وفيما يخص تأكيد النائبان أحمد علي ومحمد رضا البنا، أهمية الانتهاء من كافة الإجراءات التي تعوق الإسراع في تنفيذ أول مستشفى عام بالمرج بأرض قصر الأميرة نعمة، وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بتخصيص الأرض لصالح الجهة المعنية، وتسليمها لهم لسرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفى.

وفيما يخص بالطلب الخاص بضرورة استكمال أعمال ردم مصرف البركة بنطاق حي المرج بمساحة 3 كم بدءاً من قطاع الأمن المركزي ومساكن مؤسسة الزكاة وحتى نقطة شرطة القلج مركز الخانكة - محافظة القليوبية، وتمهيده كمحور مروري، حيث أصبح بؤرة تلوث تهدد حياة المواطنين، انتهت اللجنة البرلمانية إلي استكمال مناقشته لاسيما وسط طلب نائبي المرج بسحب الملف من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي نظرا لعدم الانتهاء من المشروع رغم الوعود المستمرة.

وفي هذا الصدد، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية، إن الابقاء علي هذا الوضع يُمثل خلل، والأصوب إسناد المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد "درويش" علي أهمية موافاة اللجنة بالجداول الزمنية للمشروعات التي تنفذها في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وعن طلب النائب محمد رضا البنا، بأهمية تقنين أوضاع وتنظيم المواقف العشوائية المنتشرة بالمناطق المختلفة بحي المرج، أكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن وزارة النقل تعمل علي مشروع تطوير محطة المرج الجديدة، ومن المتوقع أن ينتهي 30/6/2024، وهناك مجموعة مواقف للأقاليم سيتم نقلها إلي مستطرد.

وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا عن ضرورة رصف ورفع كفاءة شارع 27 الذي يربط شارع 100 بشارع الترولي بحي المرج – محافظة القاهرة – حيث يعاني المواطنين من وجود حفر وتكسير تعيق حركة سير المواطنين ومرور المركبات، مما يؤدي إلى زيادة عدد الحوادث بهذا الشار، أكد نائب محافظ القاهرة بأن المحافظة في انتظار الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرافق بالمنطقة المحيطة، لاسيما وأن تكلفة الرصف تصل إلي 30 مليون جنيه.