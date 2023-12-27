"هآرتس": إيطاليا تتحفظ على قبول اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لكونه مستوطنًا من معاليه أدوميم شرق القدس

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأنّ السلطات الإيطالية تتحفظ على قبول اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لكونه مستوطنًا من معاليه أدوميم شرق القدس.

ويأتي ذلك في وقت يعارض فيه الاتحاد الأوروبي بناء المستوطنات وسط إدانات لعنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين.