21110 قتلى و55243 جريحًا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

كشفت وزارة الصحة في غزة، في بيان، أنّ "قوات الاحتلال ارتكبت أمس 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدا و325 مصابا".

وأكّدت أنّ "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21110 شهداء و55243 جريحا منذ السابع من تشرين الأول".

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تشمل التوغل البري، في ظل عمليات من الفصائل الفلسطينية للتصدي للجيش الإسرائيلي.