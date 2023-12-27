"يديعوت إحرنوت": سكان المستوطنات الشمالية طالبوا بايدن بالسماح لإسرائيل بضمان عودتهم لمنازلهم

طالب سكان المستوطنات الإسرائيلية الشمالية الرئيس الأميركي جو بايدن بالتحرك لإعادتهم إلى منازلهم.

وفي رسالة بايدن ورئيس مجلس الأمن القومي الأميركي، طالبت منظمة "اللوبي 1701"، التي تمثل 60 ألفا من سكان شمال إسرائيل، بالسماح لإسرائيل بضمان عودة السكان إلى منازلهم، إما عبر الوسائل الدبلوماسية أو عبر عملية عسكرية.

وجاء في الرسالة: "نحن نتحدث باسم 60 ألف نسمة من سكان شمال إسرائيل الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وتحولوا إلى لاجئين، ندعو الرئيس بايدن إلى تقديم دعمه الكامل لحكومة إسرائيل للتصرف بالقوة والوسائل اللازمة لضمان سلامتنا وأمننا".

وبحسب صحيفة "يديعوت إحرنوت" العبرية، تأتي مناشدتهم وسط تقارير تفيد بأن الحكومة الأميركية تمنع تحركاً عسكرياً إسرائيلياً على الحدود الشمالية.