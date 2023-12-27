كنعان أعلن انجاز لجنة المال موازنة وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والثقافة والإعلام

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان بعد جلسة للجنة، عن انجاز لجنة المال النيابية موازنة وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والثقافة والإعلام.

وقررت دعم اللجنة الوطنية للأونيسكو كما الكونسرفتوار بنفقاتهما التشغيلية للحؤول دون توقفهما عن العمل لما يشكلانه من تاريخ ثقافي وطني للبنان.

وأوصت لجنة المال بدعم الزراعة لا سيما الاعتمادات المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشروع الأخضر والتعاونيات، كما طلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية تفصيل المساهمات للجمعيات التي لا تتوخى الربح.

بدوره، أشار كنعان إلى أنّ "التعديلات التي عملنا عليها شملت 133 مادة قانونية أحالتها الحكومة في موازنة واحدة والبتّ بها مسؤولية جماعية نيابية لا يجوز إضاعتها كي لا يتحمل المواطن نتائجها الكارثية إذا صدرت بمرسوم حكومي لعدم قيام المجلس بواجباته".

وأكّد التصميم على "الانتهاء من نقاش الموازنة قبل نهاية المهلة الدستورية آخر كانون الثاني وأتوقع إذا التزم النواب والوزراء المعنيون بمواعيد الجلسات المحددة أن ننتهي في الأسبوع الأول من كانون الثاني".