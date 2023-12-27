أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شنّ ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر يوم الأربعاء 27-12-2023، هجومًا ‏مشتركًا بالمسيرات الهجومية الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية على تجمعات جنود ‏العدو الإسرائيلي المستحدثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأوقعوا فيها ‏إصابات مؤكدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا بالمسيّرات والصواريخ والمدفعية تجمعات جنود العدو وآلياته بمزارع شبعا وحققنا إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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