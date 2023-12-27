"سرايا القدس": نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم بمدينة غزة

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بلاغ، عن خوض "اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم بمدينة غزة". وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية وتصدي الفصائل الفلسطينية للتوغل الإسرائيلي في غزة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الجيش يدفع باتجاه مناقشة خطة اليوم التالي للحرب على غزة، لكن المستوى السياسي لا يسمح بذلك.

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