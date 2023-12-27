مؤسسات المبرّات التعليمية والرعائية نظمت أسبوعاً ميلادياً

احتفلت مؤسسات جمعية المبرّات التعليمية والرعائية بولادة السيد المسيح، فأقامت أسبوعاً حافلاً ومميزاً في المناسبة، وسط أجواء طلابية مفعمة بالفرح والتفاؤل.

وتضمن الأسبوع العديد من الأنشطة كان أبرزها: زيارة مؤسسات تعليمية مسيحية، وزيارة كنائس وأديرة، ولقاءات مع العديد من رجال الدين المسيحيين، فضلا عن عرض مسرحية للأطفال أقامتها جمعية كشافة المبرّات، بعنوان "شتي يا دنيا صيصان" للمخرج المسرحي كريم دكروب.

وفي السياق أقامت مؤسسات المبرّات معارض فنية وأشغال يدوية، وكرمس للتلامذة النازحين من المناطق الحدودية إلى منطقة النبطية في الجنوب، إضافة إلى تنظيم حفل توزيع هدايا على تلامذة أيتام ومحتاجين قدّمها كافلون وداعمون.

كما تخلل الأسبوع، أنشطة تعريفية بسيرة السيد المسيح، واحتفالات بأعياد ميلاد أطفال تزامنت ولادتهم مع ولادة السيد المسيح، فضلاً عن تنظيم مباراة في كرة القدم، ومشاهدة أفلام وثائقية عن الرسول المحتفى بولادته.