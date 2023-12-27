جريحان في حادثي سير على طريق الضنية

أصيب شاب نتيجة حادث سير وقع على الطريق العام في محلة البياض ببلدة كفرشلان - الضنية. وقد قام فريق اسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة بالعمل على إسعاف الشاب ومعالجته ميدانيا. وبالتزامن، أدى حادث سير آخر إلى وقوع إصابة على بولفار مرشد الصمد في بلدة بخعون- الضنية. وقد عمل فريق إسعافي آخر تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة إلى إسعافه ونقله إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا لتلقي العلاج اللازم.

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