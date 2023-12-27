سفير الفاتيكان أمضى يوما في دير سيدة البشارة في جون- الشوف

أمضى سفير الفاتيكان لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا، يوما طويلا في دير سيدة البشارة للراهبات المخلصيات، في جون- الشوف، في زيارة تعارفية وتهنئة بعيد الميلاد المجيد.
وقد أبدى السفير البابوي إعجابه الشديد بالدير وتاريخه وطريقة بنائه وموقعه، وما يضم وينشر من رسالة في لبنان والعالم.
بعدها، ترأس بورجيا في كنيسة الدير قداسا إحتفاليا، في حضور المطران الحداد والأرشمندريت انطوان ديب والأم تيريز روكز والرهبان وراهبات الدير وفروعه.
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