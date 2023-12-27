توفي المعاون التنفيذي للأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسي الحزب عام 1982 وقادته في مواقع عدة والنائب السابق محمد حسن ياغي "أبو سليم"، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وفي بيان له، نعى "حزب الله" ياغي، مشيرًا إلى أنّه "كان من الرعيل الأول لحزب الله ورفيقًا لسيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي على خط الجهاد والمقاومة ومواجهة الظلم والحرمان لاسيما في البقاع العزيز".
وأوضح أنّ ياغي تحمل "مسؤوليات قيادية وتنظيمية عدة في حزب الله وشارك في الندوة البرلمانية اللبنانية لدورتين، وقدم أنموذجًا صالحًا في خدمة الناس وكان مثالًا في الأخلاق والتواضع والتفاني في معالجة قضايا المستضعفين ونصرتهم والوقوف إلى جانبهم".
ودعا "حزب الله" للمشاركة في موكب التشييع الذي سينطلق عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الخميس من أمام حسينية "الإمام الخميني" في بعلبك.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المعاون التنفيذي لنصرالله والنائب السابق محمد حسن ياغي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.