وفاة المعاون التنفيذي لنصرالله والنائب السابق محمد حسن ياغي

توفي المعاون التنفيذي للأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسي الحزب عام 1982 وقادته في مواقع عدة والنائب السابق محمد حسن ياغي "أبو سليم"، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وفي بيان له، نعى "حزب الله" ياغي، مشيرًا إلى أنّه "كان من الرعيل الأول لحزب الله ورفيقًا لسيد شهداء ‏المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي على خط الجهاد والمقاومة ومواجهة الظلم والحرمان ‏لاسيما في البقاع العزيز".

وأوضح أنّ ياغي تحمل "مسؤوليات قيادية وتنظيمية عدة في حزب الله وشارك في الندوة البرلمانية ‏اللبنانية لدورتين، وقدم أنموذجًا صالحًا في خدمة الناس وكان مثالًا في الأخلاق والتواضع والتفاني ‏في معالجة قضايا المستضعفين ونصرتهم والوقوف إلى جانبهم".

ودعا "حزب الله" للمشاركة في موكب ‏التشييع الذي سينطلق عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الخميس من أمام حسينية "الإمام ‏الخميني" في بعلبك.‏