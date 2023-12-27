انت الان تتابع خبر بعد الاشتباك معه واصابته.. الإطاحة بتاجر مخدرات في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعملية نوعية تم القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات في محافظة ميسان بالجرم المشهود متلبس بحيازة كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة"، مشيرة الى انه "حصلت اشتباكات مسلحة اسفرت عن اصابته وضبط قنابل متفجرة واسلحة نارية كانت بحوزته".



وأضافت، انه "تم ايداعه التوقيف بقرار قضائي لينال جزاءه العادل".

