21 ألف شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة أكثر من 9000 آلاف فلسطيني، من جرحى العدوان والمرضى، وذلك بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقف المستشفيات عن تقديم خدماتها للجرحى والمرضى، بعد قصفها من طائرات الاحتلال ومحاصرة الدبابات الإسرائيلية لها، مؤكدة أن مئات الشهداء لا يزال يحتجز جثامينهم، خاصة في المناطق الشمالية لقطاع غزة، والتي دمرها الاحتلال بشكل شبه كامل.
وبينت وزارة الصحة، أن خدماتها المقدمة لنحو 55 ألف جريح توقفت بشكل كامل في مدينة غزة وشمالها، بالإضافة إلى مستشفيات مدينة خان يونس التي اجتاحت الدبابات الإسرائيلية الجزء الشرقي من المدينة، مما تسبب في تدمير معظم المراكز الصحية، محذرة من جريمة جديدة قد تستهدف مستشفى ناصر أكبر مستشفيات جنوب قطاع غزة، وذلك بعد قصف طائرات الاحتلال محيطه، وأن يتكرر سيناريو ما حدث في مستشفيات غزة وشمالها في مستشفى ناصر، والتي دمرتها طائرات الاحتلال، وحرمت نصف مليون فلسطيني من العلاج.
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