الاحتلال يدمر بشكل شبه كامل مدنا ومخيمات في غزة

دمرت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه كامل مخيمات ومدنًا وأحياء سكنية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 82 على التوالي؛ مما أدى إلى فقدان نحو مليون ونصف فلسطيني لمنازلهم.

وقد دمرت قوات الاحتلال بشكل كامل مدن بيت حانون، وبيت لاهيا، والشيخ زايد، وجباليا شمال قطاع غزة، بعد أن قصفتها بمئات الصواريخ والقذائف، وحولت تلك المناطق لركام.

في سياق متصل، أفادت إحصائيات فلسطينية، أن قوات الاحتلال دمرت بشكل كامل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأحياء النصر والشجاعية والشيخ رضوان، ومدينة الزهراء، وحي الرمال بمدينة غزة وسوتها بالأرض، بعد أن هجرت سكانها وارتكبت بحقهم مجازر مروعة، أدت لاستشهاد آلاف الفلسطينيين، كما ألحق القصف الإسرائيلي دمارًا هائلًا بمدينة خان يونس ودير البلح جنوب ووسط قطاع غزة.

في غضون ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي الذي ينفذ حاليًا عملية برية واسعة في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، تدمير مربعات سكنية بشكل كامل على رؤوس ساكنيها في تلك المخيمات، مما أدى إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين.

وتشير تقديرات وإحصائيات فلسطينية أولوية، أن العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، تسبب في تدمير نحو نصف مليون شقة سكنية، ما بين كلي وجزئي، إضافة إلى نحو 100 مدرسة وجامعة وكلية بعد قصفها بشكل كامل، فضلاً عن تدمير مئات المنازل والمنشآت العامة.