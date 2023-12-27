أمام الملك.. الأمراء يؤدون القسم بعد تعيينهم في مناصبهم الجديدة

وقد أدى القسم كل من الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، والأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
حضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
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