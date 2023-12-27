المقاومة تدك حصون الاحتلال من جميع الجهات منذ طلوع الشمس .. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت المقاومة الفلسطينية منذ بداية اليوم الأربعاء، عمليات عدة خلال تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع، وأعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت 4 جرّافات عسكرية ودبابة "ميركافا" شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

وفي جنوب القطاع، أعلنت المقاومة تفجير عبوةً ناسفة شديدة الانفجار بإحدى آليات "جيش" الاحتلال المتقدمة في محور المحطّة، من المسافة صفر وأصابت الهدف مباشرة، وأوقعت عددا من القتلى والإصابات بجنود الاحتلال.

استهداف أكثر من آلية بقذائف مُضادة للدروع

وقالت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنّ مقاتليه يلاحقون قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة ولا سيما في خان يونس إذ أوقعوا عدداً من القتلى والجرحى في صفوفه، وذلك بعد ملاحقة مجموعة من المقاتلين خلال الساعات الماضية إحدى دوريات قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس، واستهدفوا أكثر من آلية بقذائف مُضادة للدروع، وبالرشاشات والقنابل الحارقة، ما ألحق أضراراً وقتلى في آليات وجنود الاحتلال.

استهداف دبابة ميركافاة

كما تم استهداف تجمعات لقوات الاحتلال شرق البريج وسط القطاع، عند بوابة أبو مطيبق، بالهاونات من العيار الثقيل، ما أوقع في صفوفها خسائر مُباشرة، واستهدفت "سرايا القدس" دبابة "ميركافا" إسرائيلية بعبوةٍ ناسفة، وجرى تدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وسط اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة وفي جحر الديك وسط القطاع.

اشتباكات مسلحة قوية

وذكرت سرايا القدس، أنها تخوض اشتباكاتٍ ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم في غزّة، خاصة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وتحديداً في شرقيها، وسط قصفٍ عنيف من المدفعية الإسرائيلية.

وأكدت سرايا القدس، أن صفارات الإنذار انطلقت بعد استهدافها ناحل عوز بصواريخ "الـ107" وقذائف "الهاون"، ويخوض مقاتليها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود الاحتلال وآلياته، في محاور التقدم بمدينة غزة.