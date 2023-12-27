الرابط الرسمي للتقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية لعام 1445

ياسر رشاد - القاهرة - بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأربعاء عن وظائف في الخطوط الجوية السعودية، بعدما أعلنت هيئة الخطوط الجوية عن وظائف شاغرة في جميع التخصصات المطلوبة للجنسين.

وأعلنت هيئة الخطوط الجوية بالمملكة العربية السعودية، عن عدد من الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف الخطوط السعودية في جميع التخصصات للجنسين، والخطوات التي يتبعها المتقدم للتسجيل في الوظائف .

الدخول مباشرة على الموقع الرسمي لهيئة الخطوط الجوية السعودية مباشرة ” من هنا “.

من خلال الصفحة الظاهرة يتم الدخول على رابط التوظيف الخاص بالخطوط الجوية السعودية.

تعبئة البيانات الخاصة بتسجيل الدخول على الموقع والتي تتضمن ” اسم المستخدم، كلمة السر ” في الحقول المخصصة لها.

الاطلاع على جميع الشروط والأحكام بالموقع ومن ثم الموافقة عليها.

التوجه بعد ذلك إلى الموقع بشكل مباشر.

تظهر على الشاشة بعد ذلك جميع الوظائف الشاغرة.

يتعين على المتقدم اختيار الوظيفة المرغوب التقدم عليها.

الضغط على أيقونة ” تقديم ” بجوار الوظيفة.

التأكد من استيفاء المتقدم لجميع الشروط الخاصة بالوظيفة.

تعبئة جميع البيانات الخاصة بنموذج الوظيفة.

التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة ومن ثم الضغط على أيقونة ” تقديم “.

شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية:

أعلنت هيئة الخطوط الجوية السعودية عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف الخطوط السعودية والتي جاءت على النحو التالي:

لا بد أن يكون المتقدم مجيد للغة الإنجليزية كتابة ونطق.

على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة.

أن يتمتع المتقدم بحسن المظهر.

كما يشترط أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام.

يجب أن يكون تقدير المعدل التراكمي للمتقدم يتراوح من 2 إلى 4.

أن يكون المتقدم لائق بدنيًا.