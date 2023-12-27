العراق: القضية الفلسطينية "مركزية متجذرة" في ضمير الأمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس هيئة النزاهة العراقي حيدر حنون أن بلاده تدعم الشعب الفلسطيني وتقف معه ضد الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي، ومع تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، واصفا القضية الفلسطينية بـ "المركزية المتجذرة بضمير الأمة".

جاء ذلك في كلمته على هامش حفل توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وفلسطين في مجال مكافحة الفساد، حيث أشار إلى أن المذكرة هي قاعدة وبوابة لتقديم شتى وسائل الدعم الذي وجَّه بتقديمه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى هيئة مكافحة الفساد في فلسطين وبتمويل كامل من هيئة النزاهة العراقية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

من جانبه، لفت رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينيَّة رائد محمود رضوان إلى تجربة هيئة النزاهة العراقية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، معربا عن رغبته في الاستفادة من هذه التجربة وتبادل الخبرات مع الجانب العراقي، حسب وكالة انباء الشرق الأوسط.