رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)



رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأربعاء، بالمبادرة المصرية المقترحة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك الجلسة الافتتاحية للحكومة الفلسطينية، في رام الله.

وقال أشتية، إن يرحب بكل جهد عربي ودولي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها المبادرة المصرية.

وأضاف أشتية خلال كلمته، أن مصر تحرص بشكل تام على وحدة التمثيل الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أي "ترتيب إقليمي أو دولي يمر فقط من خلال الشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية".

وكانت مصر قد قدمت مبادرة أولية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ولم تتناول المبادرة التي وصفتها مصر بـ "الأولية" أي بنود بشأن مسألة إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وجاءت في المبادرة المصرية التي سبقت المبادرة الحالية، تشكيل حكومة "تكنوقراط" في قطاع غزة، وهو ما لاقى اعتراضًا من جانب السلطة الفلسطينية.

وتضمنت صيغة المبادرة في النسخة التي سبقت التعديل، 3 مراحل أثارت المرحلة الثانية منها بعض التحفظات لدى السلطة الفلسطينية، مع تضمنها إقامة حوار وطني فلسطيني بين مختلف الفصائل الفلسطينية بغاية إنهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة "تكنوقراط".

وأكدت مصر أن الصيغة التي تقدمت بها صيغة أولية لم تتبلور بشكل نهائي لحين موافقة جميع الأطراف المعنية عليها، وذلك حسبما صرح مصدر مصري مسؤول مطلع على المباحثات لقناة "القاهرة الإخبارية".

وعقدت حكومة الحرب الإسرائيلية، اجتماعًا الاثنين الماضي، من أجل مناقشة المقترح الذي تقدمت به مصر من أجل إنهاء حالة الحرب في قطاع غزة، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

من جانبها رفضت حركة حماس ما تردد عن رفضها للمبادرة المصرية، وذلك على لسان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، والذي قال إن الحركة تسعى بشكل جاد من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط انتظار الشعب الفلسطيني لوقف كامل لإطلاق النار "وليس هدنة" على حد تعبيره.