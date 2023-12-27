شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مشروع "كايرو بايك" يحظى بإقبال واسع.. وتم حل كل الإشكاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، الإقبال الواسع للمصريين على "كايرو بايك" الذى يستهدف مشاركة الدراجات بمنطقة وسط البلد، مشيراً إلى أن المشروع الأول من نوعه فى مصر وتبنته المحافظة وكُتب له الخروج للنور وحظى باهتمام كبير، حيث افتتحه رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد السيد الحسيني، طلب الاحاطة المقدم من النائبة أيه مدني، بشأن فشل محافظة القاهرة في إدارة مشروع (كايرو بايك) خلال ثلاثة أشهر من تشغيله، وذلك بداية من التعدي على ممرات المرور المخصصة للدراجات من خلال المشاة أو السيارات وتهالك الدراجات نتيجة عدم وجود صيانة وتحطيم المحطات وتشويه المنظر العام ، فضلاً عن سرقة أجزاء من الدراجات فى عدد من المحطات.

وقال "عبد العال" إن المحافظة تبين لها بعد أيام من تشغيل المشروع أن الشركة القائمة علي تشغيله غير جادة، وعلى الفور تم سحب المشروع منها وإسناده إلي شركة أخري بدأت تعمل علي الأرض منذ 4 أشهر ماضية، مشيراً إلي نه تم التنسيق مع مديرية الأمن بشأن الخطوط والمسارات، وهناك سرقات بسيطة حديثة لكن هناك تنسيق وتشديد فى هذا الصدد، وأعيدت العديد من هذه الدراجات.

وكانت النائبة أيه مدنى، قد تساءلت في كلمتها عما أثير حول فشل المشروع، وسرقة الدراجات من قبل بعض "الدليفري"، مضيفة " فوجئت أن هناك مرحلة ثانية، في حين لم نطلع علي نتائج المرحلة الأولي، ويتحدث السوشيال ميديا والإعلام عن فشل المشروع".

وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بسوق العبور، وأكد قيادات المحافظة انعقاد مجلس إدارة السوق في 23 نوفمبر، جري خلاله حل جميع المشكلات بالنسبة للتجار وحق الانتفاع.