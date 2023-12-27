شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: مسابقة القرآن الكريم العالمية تعزز دور مصر بنشر صحيح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطن، في الحفل الختامي لفعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين، التي تنظمها وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور مختار جمعة، والتي عٌقدت على مدار 4 أيام بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية.

ومن جانبه، ثمن "محسب"، الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم، حيث أقامت نحو ثلاثين مركزًا لإعداد محفظي القرآن الكريم، فضلًا عن إنشاء واعتماد أكثر من 3380 مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت خلال العام الماضي 219 ألف مقرأة للقرآن الكريم، وأكثر من 100 ألف حلقة تحفيظ، وأكثر من 6آلاف حلقة تحفيظ عن بُعد.

وقال عضو مجلس النواب، إن وزارة الأوقاف أطلقت برنامجا مهما لختم القرآن الكريم تلاوة في أكثر من 570 مسجدًا، كما أطلقت مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم في أكثر من 5 آلاف مسجد، سيتم تنفيذها في عطلة نصف العام، لافتا إلى أن الوزارة واصلت جهودها في خدمة القرآن الكريم من خلال إصدار 4 ترجمات جديدة لمعاني القرآن الكريم، ليبلغ إجمالي ترجمات معانيه بالأوقاف 11 ترجمة، فضلًا عن إصداراتها في التجويد، وعلوم القرآن، والإعجاز البياني في القرآن الكريم.

وأكد النائب أيمن محسب، أن إقامة المسابقة العالمية بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي، يؤكد الدور الذي يلعبه المركز على المستوى العالمي في خدمة القرآن الكريم، حيث يعد أيقونة عظيمة شكلًا ومضمونًا، موضحا أن هذا المسابقات العالمية تعزز مكانة مصر كمنارة لعلوم القرآن والتفسير في العالم ونشر صحيح الدين.