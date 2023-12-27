الحكومة الإسرائيلية: نجهّز لكل السنياريوهات الممكنة مع حزب الله

زعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، "أننا نجهّز لكل السنياريوهات الممكنة مع حزب الله". ولفت إلى "أننا طالبنا من الأمم المتحدة أن توقف الدعم عن الأونروا". ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتواصل الاعتداءات على الأراضي اللبنانية في الجنوب، مسببة خسائر في الأرواح وخسائر ماديّة.

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