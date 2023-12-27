القناة 12 الإسرائيلية: جندي من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "جنديًا من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه".

ولفتت إلى أنّ "حادثة الجندي حوّلت للتحقيق بوزارة الدفاع وتقرر عدم التحقيق معه نظرًا لوضعه الصحي".

ويأتي ذلك بعد عودة جنود إسرائيليين من غزة إثر التوغل البري الإسرائيلي في غزة الذي تتصدى له الفصائل الفلسطينية بعمليات عسكرية تتسبب بخسائر هائلة له.