أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، عن "عمليات دهم لمنازل مطلوبين نفذها وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال- البقاع، وقد تعرض عناصر الجيش لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران دون وقوع إصابات، وأوقِف أحد المطلوبين فيما لا تزال العملية مستمرة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بريتال وتعرض عناصر لنا لإطلاق نار دون وقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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