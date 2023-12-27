المتحدث باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول "طوفان الأقصى" أسيء فهمها ولم أصرّح بأن دافعها الانتقام لسليماني

أوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، أنّ "تصريحاتي حول دوافع "طوفان الأقصى" قد أسيء فهمها ولم أصرّح بأن دافع العملية كان الانتقام لاغتيال الجنرال قاسم سليماني".

ولفت إلى "أنني صرحت اليوم بأن أحد نتائج عملية "طوفان الأقصى" كان انتقامًا لاغتيال الجنرال سليماني"، مشيرًا إلى "أننا سننتقم انتقامًا صعبًا وقويًا لاغتيال العميد رضي موسوي"، مؤكدًا أنّ "العدو الصهيوني يسعى من خلال اغتيال موسوي إلى التستر على جرائمه في غزة".