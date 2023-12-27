اشار رئيس حزب "الحوار الوطني" فؤاد مخزومي ائر لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الى اننا "اتفقنا مع دريان على إنشاء صندوق دعم صحّي للمشايخ والعلماء في دار الفتوى في بيروت، وسنبدأ العمل على إنجازه في أقرب وقت ممكن".

كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: اتفقنا مع دريان على إنشاء صندوق دعم صحّي للمشايخ والعلماء في دار الفتوى في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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