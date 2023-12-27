البيسري التقى شيا مودّعة

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامها الدبلوماسية في لبنان، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وتطورات الوضع في الجنوب.

وفي المناسبة، قدم اللواء البيسري للسفيرة شيا درعاً تذكارياً، متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة.