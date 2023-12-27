ذكرت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مارتين نجم، أنّ "مشكلتنا كانت مع التمديد لقائد الجيش جوزاف عون لأنّه مخالف للدستور ونحن لم نخف انتقاداتنا لأداء قائد الجيش وقلناها بالعلن". ولفتت إلى أنّه "أبغض الحلال هو التعيين ولكن ليس باجتماع مجلس وزراء ولا يمكن تمثيل رئيس الجمهورية من قبل 10 أو 20 وزيرًا"، معتبرة أنّ "أيّ حل من دون رئيس هو حل ناقص، ولم نقل يومًا لا لتشريع الضرورة"، موضحة "أننا أبلغنا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ومن يدعمه أننا لن نوافق على ترشيحه لرئاسة الجمهورية كونه لا يمثلنا في الخطط الاصلاحية".

كانت هذه تفاصيل خبر مارتين نجم: لم نخفِ انتقاداتنا لقائد الجيش وأبلغنا فرنجية ومن يدعمه أننا لن نوافق على ترشيحه للرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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