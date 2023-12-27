أُطلقت منذ بعض الوقت رشقات نارية في الهواء خلال تشييع عنصر "حزب الله" هادي حسن عوالا في روضة الحوراء زينب في الغبيري، والذي سقط "على طريق القدس" وفق بيان لـ"حزب الله" يوم أمس الثلاثاء.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في الهواء خلال تشييع عنصر لـ"حزب الله" في الغبيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.