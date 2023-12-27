علامة: إذا لم يتفق اللبنانيون من كلّ الفئات لا يُمكن أن نصل إلى نتيجة بانتخاب رئيس جمهوريّة

أشار النائب في كتلة "التنمية والتحرير" فادي علامة، في حديث لـ"mtv"، الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه برّي دعا إلى حوار لأنّه يعرف تركيبة البلد وحساسيته وأهمية موقع رئاسة الجمهوريّة ولكن يجب على الآخرين تأييد هذا الطّرح وإدراك أنّ التركيبة اللبنانيّة طائفيّة بامتياز".

ولفت علامة، الى أنه "إذا لم يتفق اللبنانيون من كلّ الفئات لا يُمكن أن نصل إلى نتيجة بانتخاب رئيس جمهوريّة وأعتقد أنّ تركيبة المجلس في الدورة الحالية عقّدت الأمور أكثر ولكن يجب ألا يكون ذلك عائقاً أمام انتخاب رئيس أو تشكيل حكومة"