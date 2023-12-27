طقس مستقر يسيطر على لبنان خلال اليومين المقبلين

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان "طقسا مستقرا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين مع ارتفاع بدرجات الحرارة يوم الاربعاء حيث تتخطى معدلاتها الموسمية|؟
الأربعاء: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار مع نسبة رطوبة منخفضة خلال النهار ، يتحول مساءً الى غائم في المناطق الجنوبية الشرقية مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة وتكون للضباب المحلي.
الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تعود ضمن معدلاتها الموسمية ، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية الجنوبية و الشرقية، يستقر الطقس خلال النهار كما تنشط الرياح أحياناً.
الجمعة: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .
السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة.
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