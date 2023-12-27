فضل الله: لن تمر جريمة ضد المدنيين من دون أن يدفع العدو الثمن

شيع حزب الله وجمهور المقاومة وأهالي مدينة بنت جبيل وعيناثا الشهيد على طريق القدس علي أحمد بزي، والشهيد إبراهيم أحمد بزي، والشهيدة المظلومة شروق صالح حمود، وذلك بمسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة بنت جبيل،

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، إلى "أننا ثابتين وصامدين ومتمسكين بمقاومتنا، وإن كان العدو يملك قوة النيران والطائرات والإغارات وارتكاب أعمال القتل هنا وفي غزة، فإننا في المقاومة نمتلك القرار والإرادة والعزم على مواصلة الطريق وتثبيت المعادلات".

كلام فضل الله جاء خلال تشييع عنصر "حزب الله" علي أحمد بزي والشهيدين إبراهيم أحمد بزي وزوجته الشهيدة شروق صالح حمود الذين قضوا في استهداف إسرائيلي في بنت جبيل.

وذكر أنّ "شروق، شمس الجنوب الآتية من بيوت عيناثا، وإبراهيم عريس بنت جبيل، يزفان اليوم من هنا من ساحة بنت جبيل، وقد خُضبا بالدم بدل الحنّاء، وعلي الآتي على صهوة مجدك يا بنت جبيل، ليرتقي شهيداً على طريق القدس، وكما كانت على الدوام هذه المدينة وعيناثا وقرانا الجنوبية شريكة للدم الفلسطيني منذ عام 1948، يوم فتح أباؤنا وأجدادنا بيوتهم للاجئين والفدائيين وكانوا شركاء القضية إلى كل المراحل، فإننا اليوم كنا شركاء لهذا الدم".

وأضاف فضل الله "اليوم بنت جبيل وعيناثا وكل القرى شريكة في عرس الشهداء، عرس إبراهيم وشروق وعلي، وشريكة مع غزة ومع شهدائها وأطفالها في هذه الجريمة الغادرة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق هذه العائلة والمدينة والجنوب، ولكنها الجريمة التي لا يمكن لها أن تهتز لها ركاب بنت جبيل وقرانا، وصحيح أننا نقيم عرساً بالدموع والدم والحزن، ولكننا أيضاً نقيم عرساً في الافتخار والإصرار على مواصلة هذا الدرب".

وشدد على "أننا سنبقى على هذا العهد والوعد مع مقاومتنا وشعبنا، ولن يتمكن العدو من كسر إرادتنا هنا، لا سيما في هذه المنطقة بالتحديد التي عانت طول تاريخها إلى عام 2000 عندما تكرس النصر في خطاب بيت العنكبوت من بنت جبيل، إلى عام 2006 مع الشهيد خالد بزي ورفاقه الشهداء مع شهداء المقاومة عندما تكرس النصر مرة أخرى".

وأكد النائب فضل الله أنّ "المقاومة لن تتساهل مع استهداف المدنيين، وأن كل جريمة في الوقت الذي تزيدنا إصراراً على الثبات هنا، سنرد عليها وسيدفع العدو ثمنها، ولن تمر جريمة ضد المدنيين من دون أن يدفع العدو الثمن، وهذا ما تكرسه المقاومة في كل يوم ومواجهة وعملية".