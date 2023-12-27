جندي إسرائيلي يفتح النار على زملاءه بسبب «كابوس»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جندي إسرائيلي من لواء المظليين العائدين من غزة قام بإطلاق النار بعد استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه.

وقالت القناة إنه تم تحويل حادثة الجندي للتحقيق بوزارة الدفاع وتقرر عدم التحقيق معه نظرًا لوضعه الصحي.

وأوضحت أن الجندي كان في فترة راحة في منتجع عسكري في عسقلان بعد القتال لفترة طويلة في قطاع غزة، وأنه استيقظ من "كابوس" وأطلق النار بشكل عشوائي ليصيب العديد من أصدقائه أصيبوا بشظايا إطلاق النار.

وتابعت: "عندما استيقظ الجندي في حالة ذعر، قام بإطلاق أطلق النار على جدار الغرفة التي كان نائما فيها وأصاب عدداً من رفاقه بالخطأ".