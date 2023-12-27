نقيب الأطباء في طولكرم: القوات الإسرائيلية منعت وصول سيارات الإسعاف لنقل الجرحى والضحايا من مخيم نور شمس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد نقيب الأطباء في طولكرم الدكتور “رضوان بليلة”، أن القوات الإسرائيلية منعت وصول سيارات الإسعاف لنقل الجرحى والضحايا من مخيم نور شمس.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت العديد من أبناء المخيم واقتادتهم إلى أماكن غير معلومة.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية تمارس نهجا همجيا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في طولكرم، مشيرا إلى تعرض العشرات من الشباب الفلسطينيين لرصاص القوات الإسرائيلية بشكل مباشر.