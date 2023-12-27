“إيغاد”: ترتيبات لقاء البرهان وحميدتي اكتملت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعد الحديث عن لقاء محتمل بين قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أعلنت قمة الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) جديداً عن الأمر.

لقاء مرتقب

فقد أفادت مصادر، اليوم الأربعاء، أنه تمت تهيئة الأجواء الللقاء طرفي الصراع وعقد اجتماع مثمر بينهما غدا، وفقاً للمنظمة، وفق “العربية/الحدث”.

وأضافت أن ترتيبات لقاء البرهان وحميدتي غدا الخميس قد اكتملت.

كما أعلنت أنها تلقت تأكيدات بموافقة الطرفين.

إيغاد: تمت تهيئة الأجواء للقاء البرهان وحميدتي لعقد اجتماع مثمر بينهما غدا

ورغم هذه المعلومات، فإن عضو المكتب الاستشاري لحميدتي، كان أعلن فجر الأربعاء، أنه لم يتم تسليم قائد الدعم أي دعوة رسمية للاجتماع مع البرهان، علما أن حميدتي كان أكد بتغريدة أمس الثلاثاء، استعداده للقاء.

كذلك نفى بيان للدعم السريع ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي أن القائد الثاني للدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو هو من سيلتقي البرهان، معتبراً أن ذلك محاولة للتغطية على بيان وزارة الخارجية الذي تنصلت فيه عن التزامات قمة الإيغاد التي انعقدت في دولة جيبوتي يوم السبت الماضي.

إطلاق نار قريب

يذكر أن الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا (إيغاد) كانت دعت البرهان وحميدتي للاجتماع من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار، وبحث سبل تيسير وصول مواد الإغاثة.

تأتي هذه الخطوة بينما تستمر الحرب والاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان، مما أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف ونزوح حوالي سبعة ملايين شخص داخليا، بحسب الأمم المتحدة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة أيضا إلى أن 1.5 مليون شخص آخرين فروا إلى دول مجاورة.