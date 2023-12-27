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الفلبين.. إلغاء رحلات جوية بسبب الأحوال الجوية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة مطار مانيلا الدولي اليوم الأربعاء أنه تم إلغاء بعض الرحلات المحلية، بسبب الطقس السيء. وفي تحذير، ذكرت الهيئة أنه تم إلغاء عدد من الرحلات الجوية لشركة "سيبو باسيفيك" من وإلى مدينة توجوجاراو في منطقة كاجايان، بسبب سوء الأحوال الجوية، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الأربعاء.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني أن الرياح الموسمية الشمالية الشرقية تؤثر على منطقة "لوزون". يشار إلى أن شركة "سيبو باسيفيك" هي شركة طيران ، مقرها في مطار "نينوي أكوينو" الدولي في مانيلا وتوفر رحلات مجدولة إلى الداخل والخارج. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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