المحكمة العليا تبقي ترمب في اقتراع 2024

أبقت المحكمة العليا في ميشيغان الرئيس السابق دونالد ترمب على الاقتراع الأولي في الولاية. وقالت المحكمة اليوم إنها لن تستمع إلى استئناف حكم محكمة أو الجماعات التي تسعى إلى منع ترمب من الظهور في بطاقة الاقتراع.

جاء الحكم في أعقاب قرار أصدرته المحكمة العليا المنقسمة في كولورادو في 19 ديسمبر، والذي قضى بأن ترمب غير مؤهل لمنصب الرئيس بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021. كان هذا الحكم هو المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام المادة 3 من التعديل الرابع عشر لاستبعاد مرشح رئاسي.

وتعد قضيتا ميشيغان وكولورادو من بين عشرات الحالات التي تأمل في إبعاد اسم ترمب عن صناديق الاقتراع بالولاية. ويشيرون جميعاً إلى ما يسمى بند التمرد الذي يمنع أي شخص «شارك في التمرد أو التمرد» ضد الدستور من تولي أي منصب.