المحكمة العليا تبقي ترمب في اقتراع 2024

جاء الحكم في أعقاب قرار أصدرته المحكمة العليا المنقسمة في كولورادو في 19 ديسمبر، والذي قضى بأن ترمب غير مؤهل لمنصب الرئيس بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021. كان هذا الحكم هو المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام المادة 3 من التعديل الرابع عشر لاستبعاد مرشح رئاسي.
وتعد قضيتا ميشيغان وكولورادو من بين عشرات الحالات التي تأمل في إبعاد اسم ترمب عن صناديق الاقتراع بالولاية. ويشيرون جميعاً إلى ما يسمى بند التمرد الذي يمنع أي شخص «شارك في التمرد أو التمرد» ضد الدستور من تولي أي منصب.
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